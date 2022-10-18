Харківські патрульні знайшли угнану автівку

Сьогодні вночі час патрулювання на вулиці Малиновського увагу поліцейських привернув припаркований автомобіль ЗАЗ, який мав пошкодження скла.

Патрульні встановили, що автомобіль підпадав під наявні поліцейські орієнтування. Під час перевірки VIN номеру патрульні встановили, що транспортний засіб розшукують правоохоронці. Згідно з наявними базами даних автомобіль перебуває у розшуку за незаконне заволодіння.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости