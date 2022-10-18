Ранкова атака на Україну: які міста постраждали

Напередодні та сьогодні вранці російські війська завдали чергових ударів з повітря по кількох українських містах, у тому числі по Києву та Харкову.

Офіційну інформацію про те, що відбувається у атакованих містах, зібралоа РБК-Україна.

Київ

18 жовтня, близько 9 ранку в Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Деснянському районі.

Водночас, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про три прильоти по об’єкту енергозабезпечення на лівому березі Києва. Місцеві жителі публікують фото із сильною пожежею на місці прильоту, а також повідомляють про перебої зі світлом. У ДТЕК, у свою чергу, попередили про можливі перебої з електрикою у Києві та підтверджують відключення на лівому березі. Без світла опинилося 50 тисяч жителів Троєщини.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зранку повідомив, що напередодні сили ППО збили ракети, якими хотіли вдарити по області.

Житомир

Зафіксовано два прильоти по об’єкту енергозабезпечення, повідомили в Офісі президента. На місці працює Держслужба надзвичайних ситуацій.

За словами мера Житомира Сергія Сухомліна, у місті немає світла та води, лікарні працюють на резервному харчуванні. Батьків просять забрати дітей зі шкіл та дитячих садків.

Голова ОВА Віталій Бунечко повідомив, що 11 населених пунктів області залишилися без електрики, триває перепідключення на резервні мережі. Жертв та постраждалих від атаки немає.

Дніпро

Два ракетні удари по об’єкту енергетичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Серйозні руйнування, почалася пожежа. Чотири спрямовані на місто ракети були збиті силами ПВО.

Окремі райони Дніпра залишилися без електрики, на лівому березі міста перебої із водою. Без світла також залишилися сусідні Синельникове та Василівка. Жителів Дніпра закликають заощаджувати електроенергію.

Миколаїв

У ніч із 17 на 18 жовтня окупанти атакували Миколаївську область безпілотниками-камікадзе Shahed-136, повідомляє ОК “Південь”. Чотири дрони збили засобами ППО, ще один – силами ТРО.

Близько 1:40 по Миколаєву вдарили зенітно-ракетними системами С-300, місто залишилося без світла, станом на 6:20 відновили електроподачу, повідомляють в ОВА.

Внаслідок ракетних обстрілів у місті зруйновано двоповерховий житловий будинок у Центральному районі міста, квітковий ринок та Каштановий сквер. Сильно пошкоджено довколишні магазини, кафе.

Від ракетного удару загинув 56-річний чоловік, повідомили у ДСНС. Рятувальники витягли його із-під завалів будинку.

Харків

18 жовтня, близько 8:30 ранку агресор запустив по Харкову з Білгорода 8 ракет. Про це повідомляє голова Харківської ОВ Олег Синегубов. Профільні служби проводять обстеження у Новобаварському, Основ’янському та Слобідському районах міста. Через обстріл тимчасово припинило роботу метро, але його рух швидко відновили.

Під обстріл потрапив район промислового підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Кривий Ріг

О 6:30 ранку було завдано удару по північній частині міста, повідомив голова ВЦА Олександр Вілкул. Один російський дрон вдалося збити. Вночі з реактивної артилерії було обстріляно Мирівську та Покровську громади Нікопольського району, зруйновано лінії електропередач, тисячі людей залишилися без електрики. Жертв немає.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента повідомили, що в результаті російських ударів варто готуватися до можливих відключень води та електрики по всій Україні.

Агентство Телевидения Новости