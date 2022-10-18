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Енергетики відновлюють електропостачання в селищі під Харковом, яке перебувало в «сірій» зоні

Енергетики відновлюють електропостачання в селищі під Харковом, яке перебувало в «сірій» зоні

Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» частково відновили електропостачання в селищі Лісне Харківського району, яке залишалося знеструмленим майже від початку війни, з 3 березня.

За словами енергетиків, населений пункт довгий час перебував у так званій «сірій» зоні, тому виконати тут ремонтні роботи раніше було неможливо.

Наразі заживлено вже близько 700 власників особових рахунків, а це понад 70% споживачів населеного пункту.

«Для того, щоб заживити Лісне, енергетикам довелося відремонтувати високовольтну лінію 10 кВ. Було замінено 6 високовольтних опор та понад 6 км проводу», – зазначили в обленерго.

Ремонтні роботи на даній ділянці тривають.

Агентство Телевидения Новости

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