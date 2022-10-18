На Харківщини з 24 вишів постраждали 23

Близько 30% закладів освіти Харківщини постраждали від російських обстрілів: із 1667 закладів освіти, які працювали в Харківській області до початку бойових дій, на сьогодні зруйновано або пошкоджено 530.

За Департаменту освіти і науки ХОВА, всього в області (разом із Харковом) вщент зруйновано 34 об’єкти освіти, пошкоджено – 496.

Найбільше постраждали школи – із 715 закладів зруйновано 22, пошкоджено 218. Крім цього пошкоджено 182 дитсадки з 728, зруйновано 4.

Постраждали від обстрілів 23 заклади вищої освіти з 24.

Сьогодні в освітніх установах уже частково проводять відновлювальні роботи. За сприяння начальника Харківської ОВА до ремонтів долучаються міжнародні партнери та гуманітарні організації. Проте масштабну відбудову можна буде розпочинати, коли будуть відповідні безпекові умови.

«Плани відновлення є. є певні орієнтири, розроблена і впроваджується державна програма. Але це стикається з фактором безпеки, тому що жодні відновлювальні роботи не можна розпочинати, коли йдуть постійні обстріли, – прокоментував директор Департаменту. – Звичайно, ті заклади, які зруйновані вщент, мають бути відбудовані з нуля».

Також освітні заклади наразі самостійно залучають гуманітарну допомогу для відновлення склопакетів, власних котелень та найпростіших ремонтів своїх приміщень. Для того, щоб коли Україна досягне перемоги у війні і буде відновлено освітній процес, діти могли відразу повернутися до шкіл.

Агентство Телевидения Новости