За умов обстрілов інфрастуктури, лікарні та водоканал оснащуються генераторами

КП «Харківводоканал» отримав два генератори потужністю 400 кВа. Крім того, один генератор на 40 кВа отримала Міська дитяча лікарня №5 і ще один на 75 кВа – Міська стоматологічна поліклініка №7. Загалом для закладів охорони здоров’я Харківського регіону ЮНІСЕФ передасть 12 генераторів. Їхньої потужності вистачить для резервного електропостачання, а отже – для забезпечення безперебійного водо- та теплопостачання.

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що в умовах війни, коли російський агресор цинічно обстрілює об’єкти інфраструктури, генератори необхідні для забезпечення комфортного життя харків’ян та мешканців області. За його словами, завдяки цьому обладнанню установи соціальної сфери будуть забезпечені електропостачанням та теплом навіть у разі надзвичайних ситуацій, поки енергетики та комунальні служби будуть ліквідовувати наслідки обстрілів та аварійних ситуацій.

«Я вдячний ЮНІСЕФ за підтримку. Ми продовжуємо забезпечувати резервними джерелами живлення заклади соціальної сфери. Завдяки ЮНІСЕФ генератор отримала стоматологічна поліклініка №7, яка обслуговує харків’ян у такі складні часи, та дитяча лікарня №5, де, зокрема, допомагають дітям із захворюваннями на епілепсію, ДЦП, з наслідками травм. Всі вони залишаються у Харкові зі своїми батьками та потребують нашої підтримки. Також два потужні генератори допомагатимуть у роботі нашому «Водоканалу», – наголосив мер Харкова.

Голова ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін зазначив, що організація працює разом із партнерами та органами врядування, аби харків’яни продовжували мати доступ до води і медичних послуг.

«Місцева влада робить все можливе, аби забезпечити водопостачання у цей непростий час. ЮНІСЕФ бачить своїм пріоритетом забезпечення резервного живлення і необхідних матеріалів для критично важливої інфраструктури», – зазначив Мурат Шахін.

Зазначимо, що також нещодавно ЮНІСЕФ доставив 170 т гуманітарної допомоги (набори для надання екстреної медичної допомоги, приймання пологів, хірургічне обладнання, ліки, памперси) для гуманітарних потреб жителів Харківській області. ЮНІСЕФ висловлює вдячність Бюро гуманітарної допомоги USAID за внесок і підтримку у забезпеченні безперебійного доступу до води та послуг в Україні.

Агентство Телевидения Новости