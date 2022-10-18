Рятувальники ліквідували пожежу на гуманітарному складі, обстріляному вранці

В результаті ворожого ракетного обстрілу сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували Вранці 18 жовтня ворог завдав чергового ракетного обстрілу по місту Харкову, зокрема нанесені удари по Основ‘янському та Слобідському районах.

Так, в результаті обстрілу сталась пожежа у складській будівлі у Основ‘янському районі міста Харкова. Площа пожежі склала близько 150 кв.м. На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. О 10:55 пожежу було ліквідовано.Також на місці обстрілів працювали сапери ДСНС, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів

Як повідомили в поліції, склад який підпалив снарядами ворог – склад з гуманітарною допомогою

В Слобідському районі вилучено фрагменти та частини збитої ракети, яка за своїми ознаками відповідає ракетам зенітно-ракетного комплексу С-300. Співробітники слідчо-оперативних груп, криміналісти, спеціалісти вибухотехнічного управління провели огляди місць подій. Речові докази вилучені. Слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 позбавлення волі, повідомив голова ГУ НП в Харківській області, повідомив голова ГУ НП в Харківській області Володимир Тимошко

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