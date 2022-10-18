Рада визнала Ічкерію тимчасово окупованою російською федерацією

Український парламент ухвалив Заяву Верховної Ради України про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою російською федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу, пише Укрінформ

Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

“Рада підтримала визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою російською федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу”, – йдеться у повідомленні.

Він додав, що за відповідну постанову проголосували 287 народних депутатів.

Чеченська республіка (згодом Чеченська республіка Ічкерія) була проголошена в 1991 році на чолі з президентом Джохаром Дудаєвим. Вона не була визнана на міжнародному рівні. Ліквідована російською владою в 2000 році після її силового включення до російської федерації як Чеченської Республіки. У ході довготривалих воєн було вбито велику кількість мирних жителів.

Раніше, Верховна Рада визнала Курильські острови територією Японії, що окупована рф.

Агентство Телевидения Новости