Ситуація критична. Влада закликала готуватися до відключення світла й води

Усім регіонам України варто бути готовими до можливих відключень електропостачання, води та тепла після ударів по інфраструктурі. Про це заявили в Офісі президента.

Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури та є серйозні руйнування.

«У найближчому майбутньому будуть важкі часи, тому всім потрібно готуватися до економії електроенергії та віялових відключень, якщо удари триватимуть. Всім людям потрібно готуватися до важкої зими», – сказав Тимошенко.

В «Укренерго» повідомили, чи чекати сьогодні ввечері на віялові відключення

Закликаємо свідомо зменшувати споживання електроенергії вранці – з 8 до 11 години та ввечері – з 17 до 23 години.

Графіки відключень будуть вказані на сайті ДТЕК — https://www.dtek-kem.com.ua/ua.

Подивитися інформацію про вашу область можна тут — https://mev.gov.ua/storinka/kontakty-postachalnykiv?fbclid=IwAR1Q1dgtvlHSD8VktK8GCw-2y9V5D1rEvcYtmz1EN7OznKGbTCNiscNuYQg

Також інформація про зміни в графіку відключень буде оперативно опубікована у нас на каналі.

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