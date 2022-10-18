На Харківщині грибники загубили у лісі дітей

Поліція оперативно розшукала двох неповнолітніх харків’ян. Жодних протиправних дій у відношенні дітей скоєно не було. Хлопців виявили у Харкові неподалік від будинку знайомої родини.18 жовтня о 12:46 до відділу поліції № 3 ХРУП № 1 надійшло повідомлення про зникнення двох хлопчиків 9 та 12 років. Діти з батьками поїхали до лісу поблизу селища Васищеве по гриби та загубились.

Як встановили працівники ювенальної превенції ХРУП № 1, неповнолітні вийшли самостійно з лісу та доїхали до Харкова, де їх виявили біля будинку знайомих. З хлопцями провели профілактичну бесіду. Вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності.

Агентство Телевидения Новости