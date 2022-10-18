Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:49
Просмотров: 29

Для мешканців Північної Салтівки відкриють ще один тролейбусний маршрут

Для мешканців Північної Салтівки відкриють ще один тролейбусний маршрут

Тролейбус №31, який курсуватиме від розворотного кола «Північна Салтівка» до розворотного кола «Ст .м. «Турбоатом», відкриють у четвер, 20 жовтня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, маршрут вводиться у зв’язку з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень мешканців Північної Салтівки.

Тролейбус №31 курсуватиме за наступним маршрутом: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнинців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 