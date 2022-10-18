Для мешканців Північної Салтівки відкриють ще один тролейбусний маршрут

Тролейбус №31, який курсуватиме від розворотного кола «Північна Салтівка» до розворотного кола «Ст .м. «Турбоатом», відкриють у четвер, 20 жовтня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, маршрут вводиться у зв’язку з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень мешканців Північної Салтівки.

Тролейбус №31 курсуватиме за наступним маршрутом: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнинців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом».

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