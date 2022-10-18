В Харкові порушнику ПДР виписали штраф по відео з соцмереж

Сьогодні в харківських телеграм-каналах було опубліковане відео, на якому видно припаркований автомобіль KIA на посадковій платформі громадського транспорту.

Зупинка чи стоянка таким чином є порушенням ПДР та значно ускладнює рух автобусів, зауважили в патрульній поліції та розшукали правопорушника. Патрульні опитали водія, ознайомили його з наявними доказами та притягнули до адміністративної відповідальності.

На кермувальника інспектори склали адміністративну постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки транспортних засобів) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости