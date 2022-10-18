Іран погодився передати рф балістичні ракети на додаток до дронів – Reuters

6 жовтня росія підписала угоду з Іраном щодо постачання ракет «земля-земля» на додаток до іранських дронів-камікадзе, якими країна-агресор активно атакує Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Два високопоставлені іранські чиновники і два іранські дипломати повідомили виданню, що угода між рф і Іраном була укладена 6 жовтня, коли перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер, двоє високопосадовців Революційної гвардії Ірану і офіційний представник Вищої ради національної безпеки відвідали москву задля перемовин про доставку зброї.

«Росіяни просили більше безпілотників та іранських балістичних ракет із підвищеною точністю, зокрема, сімейства ракет Fateh та Zolfaghar», – сказав один із іранських дипломатів.

Західний чиновник підтвердив цю інформацію і заявив, що між Іраном та Росією існує угода про надання балістичних ракет класу «земля-земля» малого радіусу дії, включаючи Zolfaghar.

Один із іранських правоохоронців зазначив, що ракети можуть бути відправлені рф 2-3 партіями, але він не назвав орієнтовний час їхньої доставки.

Східноєвропейський чиновник, який відстежує діяльність росії зі зброєю, розуміє, що ця угода про зброю відбувається, хоча вона не має конкретних доказів, щоб підтвердити це.

Інший іранський дипломат сказав, що росія спеціально попросила надати ракети Fateh 110 і Zolfaghar малої дальності «земля-земля», і їхня відправка відбудеться максимум через 10 днів.

При цьому іранський дипломат відкинув затвердження західних офіційних осіб, що такі передачі порушують резолюцію Ради Безпеки ООН.

«Де їх використовують – це не питання продавця. Ми не стаємо на чиюсь сторону в українській кризі, як Захід. Ми хочемо покласти край кризі дипломатичним шляхом», – сказав він.

«Росіяни просили більше безпілотників та іранських балістичних ракет із підвищеною точністю, зокрема, сімейства ракет Fateh та Zolfaghar», – сказав один із іранських дипломатів.

Західний чиновник підтвердив цю інформацію і заявив, що між Іраном та Росією існує угода про надання балістичних ракет класу «земля-земля» малого радіусу дії, включаючи Zolfaghar.

Один із іранських правоохоронців зазначив, що ракети можуть бути відправлені рф 2-3 партіями, але він не назвав орієнтовний час їхньої доставки.

Східноєвропейський чиновник, який відстежує діяльність росії зі зброєю, розуміє, що ця угода про зброю відбувається, хоча вона не має конкретних доказів, щоб підтвердити це.

Інший іранський дипломат сказав, що росія спеціально попросила надати ракети Fateh 110 і Zolfaghar малої дальності «земля-земля», і їхня відправка відбудеться максимум через 10 днів.

При цьому іранський дипломат відкинув затвердження західних офіційних осіб, що такі передачі порушують резолюцію Ради Безпеки ООН.

«Де їх використовують – це не питання продавця. Ми не стаємо на чиюсь сторону в українській кризі, як Захід. Ми хочемо покласти край кризі дипломатичним шляхом», – сказав він.

Агентство Телевидения Новости