Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:46
Просмотров: 110

США скликають засідання Радбезу ООН, щоб обговорити постачання Іраном зброї до РФ, – Reuters

США скликають засідання Радбезу ООН, щоб обговорити постачання Іраном зброї до РФ, – Reuters

Сполучені Штати та союзники, зокрема Велика Британія та Франція, 19 жовтня скликають закрите засідання Ради безпеки ООН через постачання Іраном зброї до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час зібрання обговорюватимуть резолюцію 2231 Радбезу, яка хоча й більше не обмежує Тегеран у експорті звичайного озброєння, але містить обмеження на ракети та пов’язані з ними технології.

Відповідна заборона діятиме до жовтня 2023 року та може охоплювати продаж і закупівлю передових військових систем, зокрема, таких як безпілотники.

До слова, 18 жовтня Україна відправила до ООН лист, в якому зазначила, що “БПЛА Mohajer і Shahed відповідають параметрампередбаченим у резолюції 2231, “оскільки вони здатні досягати дальності, що дорівнює або перевищує 300 кілометрів”.передбаченим у резолюції 2231, “оскільки вони здатні досягати дальності, що дорівнює або перевищує 300 кілометрів”.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 