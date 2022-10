Війська РФ хочуть повернути втрачені позиції на Харківщині, ведуть атаки біля Бахмута й Авдіївки – ISW

Російські війська напередодні провели обмежені наземні атаки на півночі та північному сході Харківської області. Ймовірно, вони намагаються повернути втрачені позиції й зберегти територіальні претензії щодо регіону, попри величезні втрати під час нещодавніх контрнаступів ЗСУ.

Також окупанти продовжували наступ у районі Бахмута й Авдіївки на Донеччині. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) від 18 жовтня.

Так, російські джерела стверджували, що минулої доби підрозділи ЗС РФ провели обмежені наземні атаки на північному сході Харківщини для відновлення втрачених позицій.

Міноборони країни-агресора заявило, що окупанти “відбили Горобівку”, селище на північному сході області, приблизно за 16 км до Куп’янська. У відомстві також вихвалялися, ніби їхні війська “провели обмежену атаку навколо Кислівки”, приблизно за 20 км від Куп’янська.

“Український Генштаб та російські джерела повідомляли про обстріли військами РФ Котлярівки, а це вказує на те, що українські Сили оборони просунулися на південний схід від Куп’янська до району цього сел”, – зазначили в ISW.

Там додали, що на Донецькому напрямку російські сили продовжували наземні атаки в районі Бахмута й Авдіївки. За даними Генштабу ЗСУ, захисники відбили ці спроби окупантів біля Бахмутського, Іванграда та Кліщівки.

Російські пропагандисти стверджували, що їхні війська “завдали ударів по східних околицях Бахмута і Соледара”. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр ще напередодні заявила, що окупанти планують захопити Бахмут до кінця жовтня, хоча, за оцінками ISW, вони навряд чи це зроблять.

В українському Генштабі також зазначили, що ЗСУ відбили наземні атаки ворога на північ від району Новокалинового, Мар’їнки та Первомайського.

Окупанти з “ДНР” спробували збрехати, що їхні сили використовують БПЛА “для закріплення контролю над Первомайським”, проте кадри з геолокацією показують, що станом на 18 жовтня Сили оборони України, як і раніше, утримують там свої позиції.

