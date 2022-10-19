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Двоє поранених за добу на Харківщині

Двоє поранених за добу на Харківщині

Минулої доби ворог завдавав ракетних ударів по Харкову та продовжував терор мирного населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф територій Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів.

З мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювалися райони населених пунктів: Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 людей: 28-річна жінка в Чугуївському районі та 57-річний чоловік в Куп’янському.

На звільненій території області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 709 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення ворог намагався йти в наступ в районі населених пунктів Огірцеве Чугуївського району та Дворічна Куп’янського. Під вогнем наших захисників окупанти відступили з втратами

Агентство Телевидения Новости

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