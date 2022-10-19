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Іранські військові прибули у Крим і навчають росіян користуватися дронами-камікадзе, – ISW

Іранські військові прибули у Крим і навчають росіян користуватися дронами-камікадзе, – ISW

Члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Криму. Там вони намагаються навчити російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що таким чином КВІР сприяє продовженню війни РФ проти Україні

“Будь-який іранський персонал в Україні, ймовірно, був інструктором безпілотників КВІР. Залишається незрозумілим, чи керують дронами іранські інструктори самі, чи просто навчають російських військ, як це робити”, – вказують в ISW.

Фахівці додали, що з середини вересня російські війська скерували десятки Shahed-136 проти цивільних цілей в Україні, віддаючи пріоритет терористичному впливу на цивільне населення, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Агентство Телевидения Новости

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