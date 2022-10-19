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Слідчі знайшли місце, звідки росіяни обстрілювали Харків

Слідчі знайшли місце, звідки росіяни обстрілювали Харків

А також Циркуни, Руську Лозову. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Болвінов.

Харківщину обстрілювали не тільки з території рф, а й під час окупації частини області – з різних позицій в області. Одна з таких позицій – за Липцями, біля дамби Трав’янського водосховища. Слідчі знайшли це місце і штаб окупантів поруч – в колишній базі відпочинку та в підвалах будинку жили військовослужбовці рф, тож вилучені відбитки пальців, зразки ДНК та їх речі (ідентифікованих росіян ми одразу опублікуємо в телеграм-каналі «Воєнні злочини в Харківській області») додали в поліції.

На самому місці обстрілу знайдено більше 400 гільз 122мм калібру, ведуться слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости

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