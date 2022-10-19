Кремль змінив майже всіх генералів, які керували на місцях — розвідка Британії

Розвідка Великої Британії вважає, що через вісім місяців повномасштабного вторгнення в Україну основні елементи російського військового керівництва все більше не функціонують, а в армії рф простежується чимало проблем з керівною ланкою різних рівнів. Це відображається як на ефективності сил рф, так і їхньому моральному стані.

Про це йдеться в огляді, оприлюдненому британським Міністерством оборони 19 жовтня.На тактичному рівні майже точно відчувається все більша нестача підготовлених молодших офіцерів, які могли б організувати й командувати підрозділами щойно мобілізованих резервістів. Є свідчення очевидців про те, що стрілянина із загибеллю 11 російських солдатів під Бєлгородом від куль товариша 15 жовтня 2022 року сталася після зневажливих коментарів офіцера щодо рекрутів-представників нацменшин. Проблеми з лідерством на нижчих ланках управління, скоріш за все, погіршує і так низький моральний дух та злагодженість багатьох російських підрозділів, — йдеться в огляді.

Розвідка нагадує, що за час повномасштабної війни змінили вже чотирьох із п’яти генералів, які займались командуванням на місцях, і поки це не особливо допомогло Кремлю покращити успіхи на полі бою.

Нестача безперервності командування, можливо, матиме більші негативні наслідки, ніж в арміях західного зразка — оскільки російська доктрина передбачає, що розробка планів тісно пов’язана особисто з командувачем, а не ширшою командою, — зазначає розвідка.

Агентство Телевидения Новости