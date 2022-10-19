У Харкові без даху над головою залишилося понад 150 тисяч містян, – Терехов

Від початку повномасштабного вторгнення росії Харків зазнав тотальних ворожих обстрілів, понад 150 тисяч людей втратили дах над головою.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, пише видання «РБК-Україна».

«На сьогодні понад 150 тисяч людей втратили дах над головою. Багато з них тимчасово виїхали з міста, хто на захід України або в інші області, хтось за кордон. Але багато харків’ян залишилося», – сказав мер.

Терехов зазначив, що оскільки місто раніше вважалося студентською столицею, там велика кількість гуртожитків.

«Сьогодні ми надаємо ці гуртожитки для розташування людей, яким немає, де жити, а також забезпечуємо їх всім необхідним», – наголосив Терехов.

Він додав, що, незважаючи на постійні намагання ворога знищити обстрілами критичну інфраструктуру, Харків повністю готовий до початку опалювального сезону.

Агентство Телевидения Новости