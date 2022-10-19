Екс-голова Харківської облради не хоче до суду та затягує справу, – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважали, що сторона захисту затягувала із процедурою ознайомлення з матеріалами справи, тому пішли до суду.

Вищий антикорупційний суд 18 жовтня обмежив стороні захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стосовно голови Харківської обласної ради, його заступника та їхнього спільника-адвоката, яких викрили на одержанні 1 мільйона 50 тисяч гривень хабара. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

“Слідство у справі було завершено у липні 2022 року, проте сторона захисту затягувала із процедурою ознайомлення з матеріалами справи. Суд погодився з доводами САП та НАБУ і задовольнив клопотання, встановивши строк ознайомлення до 30 січня 2023 року”, — розповіла сторона обвинувачення.

Голову облради Артура Товмасяна затримали на хабарі у липні минулого року

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