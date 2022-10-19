Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:56
Просмотров: 195

Екс-голова Харківської облради не хоче до суду та затягує справу, – САП

Екс-голова Харківської облради не хоче до суду та затягує справу, – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважали, що сторона захисту затягувала із процедурою ознайомлення з матеріалами справи, тому пішли до суду.

Вищий антикорупційний суд 18 жовтня обмежив стороні захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стосовно голови Харківської обласної ради, його заступника та їхнього спільника-адвоката, яких викрили на одержанні 1 мільйона 50 тисяч гривень хабара. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

“Слідство у справі було завершено у липні 2022 року, проте сторона захисту затягувала із процедурою ознайомлення з матеріалами справи. Суд погодився з доводами САП та НАБУ і задовольнив клопотання, встановивши строк ознайомлення до 30 січня 2023 року”, — розповіла сторона обвинувачення.  

Голову облради Артура Товмасяна затримали на хабарі у липні минулого року

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 