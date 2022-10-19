ЄС підготував нові санкції проти Ірану за постачання зброї Росії – ЗМІ

Європейський Союз планує за кілька днів накласти санкції на іранських фізичних та юридичних осіб через продаж зброї Росії, яка використовується у війні проти України.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це пише Politico з посиланням на інформацію від чотирьох чиновників і дипломатів.

За даними видання, Брюссель вже підготував новий список санкцій проти Тегерана. Дипломати сподіваються домовитися про новий пакет у середу або принаймні до саміту лідерів ЄС у четвер і п’ятницю.

Один високопоставлений чиновник сказав, що новий пакет є “сильним сигналом” Тегерану, а інший високопоставлений чиновник зазначив, що такі індивідуальні санкції швидше запровадити, ніж економічні санкції, які вимагатимуть нової правової бази та можуть мати невеликий додатковий ефект, враховуючи, що Іран вже перебуває під жорсткими економічними санкціями з боку США.

Нові заходи будуть доповненням до вже узгоджених у понеділок санкцій проти “поліції моралі” Ірану за жорстоке переслідування та вбивства жінок і чоловіків, які все ще протестують проти режиму аятолли.

Дипломати з країн ЄС зустрінуться сьогодні в так званій групі Relex, щоб узгодити останні технічні деталі пакета санкцій. Якщо буде узгоджене рішення, посли ЄС можуть дати свій дозвіл новому пакету вже сьогодні — в іншому випадку це може статися вранці у п’ятницю.

Нагадаємо, офіційний Тегеран продовжує наполягати, що не передавав Росії зброї, у тому числі дронів-камікадзе, які останнім часом масово застосовуються РФ проти України.

Іран вкотре відкинув звинувачення щодо поставок озброєння Росії та заявив про готовність до переговорів з Україною.

Про це заявили в МЗС Ірану, повідомляє Цензор.НЕТ

Представник МЗС Ірану Насер Канаані вкотре заперечив інформацію про те, що Тегеран відправляв зброю, в тому числі військові безпілотники Росії для використання у війні проти України.

За словами Канаані, “подібні безпідставні заяви, які грунтуються на неправдивій інформації та недоброзичливих припущеннях, є частиною цілеспрямованої та політично-пропагандистської кампанії, що ведеться ЗМІ деяких країн проти Ісламської Республіки Іран”.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати “мішок доказів” країнам ЄС, які мають сумніви щодо застосування Росією іранських дронів.

Крім того, керівництво України запросило експертів Організації Об’єднаних Націй (ООН) для перевірки безпілотних літальних апаратів іранського походження, які російська армія використовує для атак.

Про це пише “Голос Америки” з посиланням на текст запрошення, яке опинилося в розпорядженні видання.

Повідомляється, що лист із запрошенням надіслав посол України при ООН Сергій Кислиця. Вона адресована генеральному секретареві організації Антоніу Гутеррішу.

У тексті сказано, що використання Росією іранських дронів є порушенням резолюції Ради безпеки ООН 2231.

“У кінці серпня 2022 року безпілотні літальні апарати (БПЛА) серій Mohajer і Shaded були передані з Ірану в Росію. Україна вважає, що це, ймовірно, частина плану Ірану з експорту сотні БПЛА в Росію”, — йдеться у листі.

Україна нагадує, що згідно з параграфом 4 доповнення В до резолюції Радбезу ООН 2231, Ірану заборонено здійснювати експорт усіх обладнання, товарів та технологій, якщо це не схвалено Радою безпеки в кожному окремому випадку.

Тому Україна запросила експертів ООН для перевірки походження дронів, які використовуються російською армією.

Українська сторона вимагає, щоб усі країни заморозили кошти чи фінансові активи організацій, які причетні до розробки вищезгаданих дронів.

Агентство Телевидения Новости