Із 1 листопада в Україні подорожчає оформлення внутрішнього та закордонного паспорта

Оформлення внутрішнього паспорта за прискореною процедурою вже незабаром подорожчає майже вдвічі, а за закордонний паспорт охочим заощадити час доведеться заплатити близько 1000 грн.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо підвищення вартості послуг із термінового оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Нова норма набирає чинності вже з 1 листопада. Про це йдеться в тексті постанови уряду №1180 від 14 жовтня.

Так, із листопада в Україні подорожчає:

оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів — із 252 грн до 496 грн;оформлення закордонного паспорта за три чи сім днів — зі 704 грн до 992 грн;оформлення й обмін проїзного документа біженця — з 226 грн до 452 грн;оформлення й обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше, — зі 168 грн до 336 грн;оформлення й обмін посвідки на тимчасове проживання — з 352 грн до 452 грн;оформлення й обмін картки мігранта подорожчає зі 199 грн до 399 грн.

Крім цього, згідно з рішенням Кабміну, через шість місяців після скасування воєнного стану в Україні оформлення внутрішнього паспорта протягом 20 днів коштуватиме 248 грн, а закордонного паспорта — 496 грн.

Агентство Телевидения Новости