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У Харкові поліцейські оперативно затримали чоловіка за вбивство

У Харкові поліцейські оперативно затримали чоловіка за вбивство

16 жовтня о 22:45 до поліції надійшов виклик про те, що на вулиці Гвардійців Широнінців невідомий вдарив чоловіка ножем у груди.Лікарі надали першу медичну допомогу 38-річному харків’янину, але по дорозі в лікарню він помер.Оперативники Харківського районного управління поліції № 2 затримали 28-річного зловмисника. Він повідомив поліцейським, куди викинув ніж. Речові докази направлені на експертне дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Агентство Телевидения Новости

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