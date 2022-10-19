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Більше ніж в 4000 будинках Харкова уснулу наслідки обстрілів

Більше ніж в 4000 будинках Харкова уснулу наслідки обстрілів

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові усунули аварійність у 4 672 будинках міста.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, за цей час було виконано 36,1 тис. заявок харків’ян. Зокрема, у 942 будинках роботи стосувалися відновлення покрівель, у 251 будинку – вхідних груп, у 168 будинках – стін, у 3,3 тис. будинків – вікон.

Усього від харків’ян надійшло понад 68,6 тис. звернень (із 8 018 житлових будинків). З них більше 57 тис. заяв – на закриття вікон, 1,6 тис. – на ремонт вхідних груп (дверей), 2,9 тис. – на ремонт стін та 6,8 тис. – на відновлення покрівель.

За інформацією департаменту, внаслідок обстрілів у Харкові у 1 864 будинках пошкоджено покрівлі, у 744 багатоквартирних будинках – вхідні групи, у 1 020 будинках – стіни, у 4 390 будинках – вікна.

Агентство Телевидения Новости

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