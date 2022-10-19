Харків додатково отримав 300 млн грн на відновлення інфраструктури

Загалом Кабінет міністрів України виділив Харківській ОВА понад 1 млрд грн на ліквідацію наслідків бойових дій Кабінет Міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету Харківській області додатково 300 млн грн.

Кошти мають бути направлені на ліквідацію наслідків бойових дій і відновлення інфраструктури населених пунктів. Відповідне рішення український уряд ухвалив на засіданні 18 жовтня.

Про це повідомляють “Коментарі. Харків” з посиланням на інформацію Міністерства розвитку громад та територій України. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у Харківській області було пошкоджено чи зруйновано понад 11,4 тисячі об’єктів інфраструктури.

“І щодня ворог продовжує цинічно обстрілювати житлові будинки, лікарні, об’єкти критичної інфраструктури. Але Харківщина тримає стрій”, – розповів очільник відомства.

Він повідомив, що на підтримку громад Харківської області Кабмін виділив додаткові 300 млн грн. Кошти підуть на відновлення належних умов проживання для людей. Виділене фінансування буде витрачено на першочерговий ремонт житлової та соціальної інфраструктури, мереж і систем тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, опалення, електричних мереж.

У Міністерстві розвитку громад та територій України зазначили, що загалом Кабмін вже виділив Харківській ОВА понад 1 млрд грн на ліквідацію наслідків бойових дій та інші заходи. Кошти виділили з резервного фонду державного бюджету. Наразі на Харківщині повністю завершили відновлювальні роботи на 252 об’єктах.

У Міністерстві розвитку громад та територій України зазначили, що загалом Кабмін вже виділив Харківській ОВА понад 1 млрд грн на ліквідацію наслідків бойових дій та інші заходи. Кошти виділили з резервного фонду державного бюджету. Наразі на Харківщині повністю завершили відновлювальні роботи на 252 об’єктах.

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