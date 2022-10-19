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Працював на користь держави-агресора: СБУ повідомила про підозру черговому колаборанту на Харківщині

Працював на користь держави-агресора: СБУ повідомила про підозру черговому колаборанту на Харківщині

Правоохоронці встановили, що 55-річний мешканець смт Шевченкове добровільно пішов на співпрацю з російськими військами. Після окупації населеного пункту чоловік прийняв пропозицію стати керівником «Дорожньо-ремонтного підприємства» при окупаційній адміністрації держави-агресора, повідомляє пресслужба СБУ в Харківській області.

За вказівкою рашистів, зловмисник залучав фахівців різних сфер до виконання завдань поставлених окупаційною владою та здійснював оплату послуг в російських рублях.

За даними слідства, колаборант допомагав окупантам ремонтувати дороги, надавав рашистам в користування техніку громади, облаштовував зупинки автотранспорту перефарбовуючи їх в російський «триколор».

Співробітники спецслужби викрили та затримали пособника окупантів під час оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківської області.

Наразі пособнику окупантів оголошено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття правопорушника здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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