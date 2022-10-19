Окупанти знову атакували підприємство ДТЕК – пошкоджені обладнання та інфраструктура

Росіяни вчергове атакували теплоелектростанцію, яка належать компанії «ДТЕК Енеро». Через пошкодження підприємство відключене від енергосистеми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДТЕК.

«Вночі 19 жовтня російські війська вчергове атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру України. Постраждало одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго. На щастя, обійшлося без жертв», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через обстріл серйозно пошкоджені обладнання та інфраструктура підприємства, наразі воно повністю відключено від енергосистеми. Енергетики оперативно розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілів для подальшого відновлення роботи.

Згідно із повідомленням, зупинка теплоелектростанції призвела до обмежень енергопостачання у регіоні її розміщення, але в даний момент тривають роботи з його відновлення.

Як повідомлялося, росіяни вранці 18 жовтня повторно обстріляли дві теплоелектростанції, які належать компанії «ДТЕК Енеро». Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шестеро поранені.

Другий тиждень поспіль російські війська здійснюють обстріли енергетичної інфраструктури України, використовують ракети та дрони іранського виробництва. Внаслідок цих обстрілів було пошкоджено понад 45 об’єктів енергетики.

Агентство Телевидения Новости