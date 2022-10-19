Ввімкнути опалення в будинках харків’ян обіцяють, коли середньодобова температура буде нижче +8

У Харкові вже подано тепло в лікарні та інші соціальні об’єкти. Коли середньодобова температура буде нижче +8, подамо тепло до житлових будинків Харкова. Про це повідомляє ХОВА.

Також все готово готова до подачі тепла в Чугуєві та Вовчанську. В Чугуєві опалюємо районну лікарню, розраховуємо, що Чугуїв буде забезпечено теплопостачанням на 100%. У Вовчанську відновлено газопостачання, готові до роботи усі котельні, які за відсутності газу працюватимуть на альтернативному паливі.

Тривають роботи у Куп’янську та Ізюмі. Ситуація з опаленням в цих містах складна, окупанти викрали велику кількість обладнання для котелень, зруйнували інфраструктуру.

«Ми готові і до можливих нових ударів ворога. Вживаємо заходів, щоб захистити підстанції та трансформатори. Напрацьована аварійна схема на випадок відключення окремих котелень. Закупили усе необхідне на випадок аварій для тимчасових обігрівів.

Це буде складна зима, але працюємо 24/7, щоб максимально забезпечити людей теплом», зауважив голова ХОВА.

Агентство Телевидения Новости