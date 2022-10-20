США допоможуть Україні у відновленні інфраструктури

У Вашингтоні Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, Міністр транспорту США Піт Буттіджедж та Міністр торгівлі США Джина Раймондо підписали Спільну заяву щодо підтримки інфраструктурної стійкості України та її відновлення через посилену двосторонню співпрацю.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Заява передбачає створення Спільної робочої групи (Task Force), яка займеться питанням залучення американських державних інституцій, бізнесу та експертів до процесу відновлення інфраструктури України.

“З першого дня повномасштабного вторгнення росії та до сьогодні США залишаються ключовим політичним, військовим та економічним союзником України. Сьогоднішньою заявою ми переходимо на стратегічний рівень співпраці у сфері інфраструктури.

Наразі наш пріоритет – “проєкти виживання”, які дозволять українській економіці вистояти в умовах війни та повернути нормальне життя на деокуповані території.

У рамках створеної Спільної робочої групи зможемо побудувати ефективну модель нашої співпраці та швидше перейти до реалізації конкретних проєктів. Очікуємо на активну участь американського бізнесу та експертних організацій у цьому процесі.

Для ефективного залучення бізнесу потрібні нові швидкі інструменти для закупівель, які будуть спиратися не тільки на фактор ціни, але й на інші компетенції.

Вдячний Міністру транспорту Піту Буттіджеджу та Міністру торгівлі Джині Раймондо за співпрацю та готовність активно включитися у відновлення інфраструктури України. Окрім цього, разом працюємо над подальшою ізоляцією росії на міжнародній арені”, – прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Сторони домовилися провести перше засідання Спільної робочої групи уже найближчим часом. Координацією її роботи займатимуться Міністерство інфраструктури України, Міністерство транспорту США та Міністерство торгівлі США.

Також під час зустрічі з американськими колегами Олександр Кубраков розповів про оперативну роботу інфраструктурної команди над відновленням критично важливої транспортної інфраструктури. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення з 322 зруйнованих мостів ремонтні роботи ведуться уже на 47. Також поруч зі зруйнованими мостами облаштовано уже понад 50 тимчасових переправ.

Американські партнери готові посприяти у цьому процесі шляхом безпосередньої допомоги та створенням умов для залучення американського бізнесу та експертів у цей процес.Джерело: https://censor.net/ua/n3375026

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