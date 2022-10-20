Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:55
Просмотров: 55

Декілька десятків харківських сел ще під окупацією

Декілька десятків харківських сел ще під окупацією

На Харківщині на сьогодні звільнили від російських військових понад 540 населених пунктів. Під окупацією залишилось 32.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на брифінгу у четвер, 20 жовтня.

«На сьогоднішній день деокуповано 544 населені пункти і залишається під тимчасовою окупацією лише 32, це становить трохи менше 2% Харківської області», – сказав Синєгубов.

Йдеться про територыъ Куп’янського району, які межують з Луганщиною

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 