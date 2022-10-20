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Декілька десятків харківських сел ще під окупацією
На Харківщині на сьогодні звільнили від російських військових понад 540 населених пунктів. Під окупацією залишилось 32.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на брифінгу у четвер, 20 жовтня.
«На сьогоднішній день деокуповано 544 населені пункти і залишається під тимчасовою окупацією лише 32, це становить трохи менше 2% Харківської області», – сказав Синєгубов.
Йдеться про територыъ Куп’янського району, які межують з Луганщиною