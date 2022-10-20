Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:56
Просмотров: 33

Це дійсно істерики: аналітики про оголошення Путіним воєнного стану

Це дійсно істерики: аналітики про оголошення Путіним воєнного стану

Оголошення президентом РФ Володимиром Путіним воєнного стану в тимчасово окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях України – ще одна ознака того, що російський план руйнується. Такий крок допомагає диктатору здаватися сильним, принаймні, для його внутрішньої аудиторії.

Слабкість в очах інших для російського диктатора є неприйнятною, але друга, ще більша проблема – це військові провали “спецоперації” (яка, як сподівався Кремль, не мала стати війною). Таку думку висловив журналіст Sky News Домінік Вагхорн, який веде щотижневу програму аналізу міжнародних справ.

“Путін – президент, який повинен будь-що-будь здаватися сильним після кожного удару по своєму престижу. Як й у всіх диктаторів, слабкість може бути смертельною”, – написав аналітик.

За його словами, частина менш довірливого населення Росії вже зрозуміла, що глава Кремля хапається за соломинку.

“Але в нього закінчуються варіанти, оскільки його війська продовжують програвати те, що росіяни за законом мають називати “спеціальною військовою операцією”, – зазначив журналіст.

Військовий стан оголює провали на полі бою. Причому своїх завдань не виконали контрактники і професійні солдати, що “засмоктало” у “СВО” сотні тисяч новобранців. Тепер “спецоперація” набагато ближча до росіян, ніж намагалася створити видимість російська влада.

Вагхорн додав: Кремль вперше активував закони, призначені лише для воєнного часу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 