Це дійсно істерики: аналітики про оголошення Путіним воєнного стану

Оголошення президентом РФ Володимиром Путіним воєнного стану в тимчасово окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях України – ще одна ознака того, що російський план руйнується. Такий крок допомагає диктатору здаватися сильним, принаймні, для його внутрішньої аудиторії.

Слабкість в очах інших для російського диктатора є неприйнятною, але друга, ще більша проблема – це військові провали “спецоперації” (яка, як сподівався Кремль, не мала стати війною). Таку думку висловив журналіст Sky News Домінік Вагхорн, який веде щотижневу програму аналізу міжнародних справ.

“Путін – президент, який повинен будь-що-будь здаватися сильним після кожного удару по своєму престижу. Як й у всіх диктаторів, слабкість може бути смертельною”, – написав аналітик.

За його словами, частина менш довірливого населення Росії вже зрозуміла, що глава Кремля хапається за соломинку.

“Але в нього закінчуються варіанти, оскільки його війська продовжують програвати те, що росіяни за законом мають називати “спеціальною військовою операцією”, – зазначив журналіст.

Військовий стан оголює провали на полі бою. Причому своїх завдань не виконали контрактники і професійні солдати, що “засмоктало” у “СВО” сотні тисяч новобранців. Тепер “спецоперація” набагато ближча до росіян, ніж намагалася створити видимість російська влада.

Вагхорн додав: Кремль вперше активував закони, призначені лише для воєнного часу.

Агентство Телевидения Новости