Перевзулась» після деокупації Харківщини: прихильниці окупантів повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 35-річній жінці за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, 35-річна мешканка смт Куп‘янськ-Вузловий наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій країни-агресорки в Україні.

Так, прибічниця окупантів надала інтерв‘ю російському телеканалу «Звезда», в якому розповіла, що вона підтримує російську армію та з її приходом стала почувати себе у безпеці. Жінка розповідала про те, як її дитину «задавили с этим украинским языком».

Але після деокупації прихильниця «руського миру» швидко «перевзулась».

Прокурори викрили жінку та повідомили їй про підозру.

Досудове розслідування проводить СВ Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости