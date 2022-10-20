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Росія завдала по енергосистемі України близько 300 ударів – Галущенко

Росія завдала по енергосистемі України близько 300 ударів – Галущенко

Росія з початку минулого тижня завдала по енергетичній системі України близько 300 ударів різними видами озброєння. Щоб допомогти енергосистемі, бажано скоротити споживання по всій країні на 20%.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів в ефірі телемарафону.

«З минулого понеділка і до сьогодні у нас було сумарно близько 300 ударів – ракетами, артилерією, дронами – по енергосистемі», – заявив Галущенко.

Він сказав, що влада готується до сценаріїв «драматичних ушкоджень» енергосистеми, які вимагатимуть більше часу на відновлення, ніж зараз.

«Це цілий механізм, у якому задіяні всі державні органи майже, військові адміністрації на місцях. Все це буде відповідним чином комуніковано громадянам: умовно, де буде можливість отримати електроенергію, тепло, зарядити мобільні телефони, отримати зв’язок тощо», – розповів голова Міненерго.

Поки що ж потрібно добровільно знижувати споживання електроенергії. «Коли цього не вистачає, відповідно ми, з урахуванням обстрілів та пошкоджень енергосистеми, змушені вводити вже примусові обмеження», – сказав міністр, зазначивши, що результат добровільного скорочення споживання є. У перші дні після обстрілів воно становило близько 10% – досить непоганий результат.

Ідеально, за словами Галущенка, було б скоротити споживання електроенергії на 20%: «Це просто критично допомогло б нашій енергосистемі».

Агентство Телевидения Новости

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