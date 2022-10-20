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Росіяни обстріляли Золочівську громаду з гелікоптерів: одну людину поранено

Росіяни обстріляли Золочівську громаду з гелікоптерів: одну людину поранено

Російські військові 20 жовтня завдали удару по селу Івашки Золочівської громади. Внаслідок обстрілу госпіталізували чоловіка.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на голову громади Віктора Коваленка.

«Об 11:30 внаслідок обстрілів села Івашки з гелікоптерів поранення отримав чоловік 1991 року народження. Його доправлено до обласної лікарні», – розповів Коваленко.

За словами Коваленка, внаслідок обстрілів у селі пошкоджені два будинки та господарчі споруди.

Агентство Телевидения Новости

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