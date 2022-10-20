Загроза наступу з Білорусі зростає. Цього разу росіяни можуть змінити напрямок атаки – Генштаб ЗСУ

Загроза повторного наступу російської армії з території Білорусі зростає, проте цього росіяни можуть почати атаку на іншому напрямку. В українській армії заявляють, що у разі нападу будуть готові до відповіді.

Про це на брифінгу в Military Media Center заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, пише Громадське.

За його словами, напрямок наступу можуть змінити на захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів.

Громов зазначає, що зараз посилюється агресивна риторика військово-політичного керівництва росії та Білорусі, а також відбувається розгортання регіонального угруповання військ Союзної держави.

На території Білорусі зараз триває розгортання авіаційних підрозділів та інших родів військ російської армії, стверджує Громов. За словами посадовця, у Білорусі триває підготовка до прихованої мобілізації. Також ця країна продовжує надавати росіянам свою територію для обстрілів України.

Громов запевняє, що українська армія постійно слідкує за ситуацією в Білорусі та зараз працює над надійним прикриттям кордону, зокрема Києва, з північного напрямку.

«У разі ухвалення противником відповідного рішення щодо відкриття так званого другого фронту, а саме ведення наступальних дії з Білорусі, ми будемо готові до адекватної відповіді», – резюмував Громов.

На початку жовтня МЗС Білорусі звинуватило Україну у планах завдати удару по території Білорусі. В українському МЗС заявили, що така інформація неправдива. Пізніше у Білорусі ввели режим «контртерористичної операції» через повідомлення про «провокації», які нібито готуються зі сторони сусідніх держав.

А 15 жовтня Міністерство оборони Білорусі заявило про прибуття перших ешелонів військ рф для так званого Регіонального угруповання сил. Його створення пояснили «нарощуванням військового потенціалу НАТО» біля кордонів Білорусі.

Досі Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для російських військ, які здійснюють обстріли України. Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що ризик наступу з Білорусі є завжди. Однак, на думку міністра, у білоруських солдатів бракує мотивації для війни, а Лукашенко боїться, що це «стане його фіналом».

Агентство Телевидения Новости