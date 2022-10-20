Підірвані мости та зруйновані шляхи: відео Харківського окремого батальйону ТрО зі звільнених територій

Бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони показали відео, яке було зняте на шляху просування підрозділу під час звільнення українських територій від окупантів.

«З кожним кроком ми все далі та далі від рідного міста Харків та своїх родин, але все ближче до нашої перемоги! Окупанти після себе залишають всі звичні атрибути руського міра: смерть, спалені та зруйновані міста та села, знищену та покинуту техніку та боєприпаси.

Чарівна природа Слобожанщини забруднена російським смородом та брудом. Багато небезпечних снарядів та мін. Підірвані мости та зруйновані шляхи. Ще декілька років після війни ці ліси будуть дуже небезпечними для прогулянок.

Але, наші хлопці зберігають добрий бойовий настрій, готові до нових викликів, міцно тримають стрій та передають вітання своїм близьким та всім харків’янам».





Агентство Телевидения Новости