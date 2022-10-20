Закликала до повалення влади та розділу України: СБУ викрила викладачку одного з закладів освіти

Співробітники Служби безпеки України викрили викладачку одного з профільних навчальних закладів Києва, яка надавала інформаційну підтримку ворогу на початку збройної агресії рф.

Досудовим слідством встановлено, що «педагогиня» ініціативно підтримувала зв’язки з військовослужбовцем ФСО РФ, та працівниками т.зв. «міністерства освіти днр». Щоб заслужити «прихильність» окупантів, жінка створила та адмініструвала кілька анонімних інформаційних ресурсів в соціальних мережах та месенджерах. Тут вона публікувала надані їй матеріали з проросійськими наративами, які дискредитували українську владу та Збройні Сили України.

Також агентка виправдовувала збройну агресію рф, розповсюджуючи заклики до посягань на територіальну цілісність та недоторканість України.

За вказане, у разі окупації столиці, загарбники обіцяли зрадниці посаду в одному з підрозділів департаменту освіти і науки Києва.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч.3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

До Солом’янського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу – тримання під вартою.

Викриття та документування проводилось ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київська міська прокуратура.

Агентство Телевидения Новости