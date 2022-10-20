З початку деокупації відновлено роботу десяти підрозділів поліції

Про діяльність поліції Харківської області на звільнених територіях, розмінування територіальних громад, фіксацію і розслідування воєнних злочинів, допомогу місцевому населенню розповів під час брифінгу очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

З 6 вересня військовими ЗСУ звільнено приблизно 9300 кв. км території Харківської області, на якій розташовані 483 населені пункти. На даний час встановлено контроль та проведені стабілізаційні заходи у 221 населених пунктах, де проживають понад 65 тисяч громадян.

Під час подомових обходів поліцейські дізнаються про потреби місцевого населення, надають гуманітарну допомогу, засоби зв’язку, доставляють медичні препарати та інші необхідні речі. Також правоохоронці фіксують всі злочини, скоєні на деокупованих територіях, у тому числі воєнні злочини.

Проводиться ексгумація загиблих під час окупації. Наразі виявили 735 тіл, з них 572 цивільних: 236 жінок, 286 чоловіків, 20 дітей. Про це повідомив очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Особливу увагу поліцейські приділяють розшуку безвісти зниклих. Інформація про їх зникнення одразу фіксується, відкриваються кримінальні провадження та здійснюються всі необхідні заходи щодо встановлення їх місцезнаходження. З 24 лютого живими знайдено 363 людини, загиблими – 45 осіб, 951 зниклий перебуває у розшуку.

Про будь-які інші злочини або події громадяни можуть цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости