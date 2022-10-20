Ліз Трасс оголосила про відставку з посади прем’єра Великої Британії

Елізабет Трасс стане прем’єр-міністром із найкоротшим терміном перебування на посаді в історії Великої Британії.

Ліз Трасс пішла у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії після всього 45 днів перебування на посаді.

Трасс стане прем’єр-міністром з найкоротшим терміном перебування на посаді в історії Великої Британії, пише УНІАН із посиланням на The Guardian.

Оголошення, зроблене Трасс біля Даунінг-стріт, сталося після майже повного випаровування її політичного авторитету, що призвело до падінню ринків, втрати двох ключових міністрів і втрати довіри майже всіх членів парламенту.

Ліз Трасс почала свою заяву зі слів, що прийшла на посаду “у період великої економічної та міжнародної нестабільності”.

За її словами, Британію “надто довго стримували низькі темпи економічного зростання”. Вона каже, що була обрана своєю партією з мандатом змінити це.

Трасс зазначила, що її уряд “оплатив рахунки за енергоносії” і скоротив національне страхування, а також “виклав бачення економіки з низькими податками та високим темпом зростання, яка б скористалася перевагами свобод Brexit”.

“Я визнаю, що враховуючи ситуацію, я не можу виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія”, – сказала Трасс.

Вона також зазначила, що розмовляла з королем Сполученого Королівства, щоб повідомити йому про рішення піти у відставку з поста лідера Консервативної партії.

Раніше вона зустрілася з сером Гремом Брейді, головою “Комітету 1922” Консервативної партії, який має повноваження ініціювати відставку прем’єр-міністра, де вони “погодилися, що вибори керівництва будуть завершені протягом наступного тижня”.

“Це гарантуватиме, що ми залишатимемося на шляху виконання наших фіскальних планів і підтримки економічної стабільності та національної безпеки нашої країни”, – сказала Трасс.

Ліз Трасс залишиться виконувати обов’язки прем’єр-міністра, доки не буде обраний її наступник.

Агентство Телевидения Новости