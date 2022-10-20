Зі звільнених районів Харківщини щодня евакуюються від 100 до 1000 осіб

Евакуація населення зі звільнених від російської окупації населених пунктів Харківської області триває, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Про це пише Інтерфакс-Україна.

«Постійно щодня у нас відбувається евакуація з деокупованих територій. Від 100 осіб до 1000 осіб щодня у нас виїжджають із тих приміщень, де неможливо зараз жити, оскільки вони значно пошкоджені, і ми розуміємо, що до теплопостачання найближчим часом ці будинки підключені не будуть, а також із тих територій, де ще тривають обстріли, а це майже всі прикордонні населені пункти», – сказав Синєгубов.

Щодо відновлення будинків, пошкоджених унаслідок обстрілів, то нині триває ліквідація пошкоджень, які можна усунути у стислі терміни, до настання зимових холодів (засклити вікна, відремонтувати дах тощо). За словами Синєгубова, такі пошкодження ліквідує місцева влада, якій передають централізовано закуплені будівельні матеріали міжнародні організації (наприклад, ПРООН відновлюватиме вікна в Чугуївській лікарні) та волонтерські організації.

«Якщо будівля відновленню не підлягає, тобто вона повністю зруйнована, це ми відкладаємо на, умовно кажучи, після війни, після перемоги», – розповів голова ХОВА.

Агентство Телевидения Новости