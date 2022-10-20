Селищний голова та мешканець смт Чкаловське працювали на окупантів: їм повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За даними слідства, 48-річний місцевий мешканець від початку окупації селища Чкаловське Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з представниками окупаційної адміністрації рф. З березня він обіймав посаду «голови об’єднаної громади», здійснюючи в інтересах ворога організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у Чкаловському та ще дев’ятнадцяти прилеглих населених пунктах. Про це повідомляє пресслужба УСБУ Харківської області.

Ще один місцевий 42-річний колаборант виявив бажання стати «старостою» Чкаловського. Від початку липня до вересня він регулярно брав участь у засіданнях окупаційної адміністрації в м. Балаклія, здійснював за їх вказівкою збір інформації та заяв від мешканців Чкаловського.

Співробітники СБУ затримали «старосту» Чкаловського після деокупації селища. «Голова громади» втік на територію країни-агресора ще на початку контрнаступу Збройних Сил України. Наразі його оголошено у розшук.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 48-річному та 42-річному чоловікам за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

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