Терехов: Сьогодні та завтра у Харкові не планують віялових відключень

У зв’язку з необхідністю економити електрику з метою утримання енергосистеми країни у робочому стані в Харкові зробили низку вимушених обмежувальних заходів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

У метрополітені відключено всіх ескалаторів. Тільки на двох найглибших станціях – «Площа Конституції» та «Пушкінська» – ескалатори працюють на підйом. Освітлення станцій зменшено вдвічі, а інтервал руху поїздів – збільшено з 10 до 11 хвилин на Холодногірсько-Заводській лінії і до 13 – на двох інших.

«Рідше ходять трамваї та тролейбуси. Водопостачання працює у повному обсязі, крім районів, де відбуваються регламентні роботи. Є обмеження щодо подачі гарячої води – цей захід дозволив значно скоротити електроспоживання тепломережами.

Сьогодні та завтра у Харкові не плануються віялові відключення. Проте я закликаю вас максимально вимикати всі домашні електроприлади вранці та ввечері.

Я також звертаюся до всіх власників підприємств, сфери послуг, ринків, автозаправних станцій, магазинів та торгових мереж, кафе та ресторанів – прошу вас максимально скоротити споживання електроенергії», – написав Терехов.

Агентство Телевидения Новости