На Слобожанському напрямку зафіксували активність ворожих БпЛА з бойовим навантаженням

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 11 жовтня. 239 доба війни.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснив до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали до 20 населених пунктів. Зокрема, Терни, Бахмут, Вугледар і Комишуваха Донецької області.

Ворог вчергове завдав масованого удару з використанням іранських ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України. З 20 БпЛА, 15 – успішно збиті Силами оборони України.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Дворічне, Красне і Стрілеча. Зафіксовано і активність БпЛА з бойовим навантаженням.

На Куп’янському та Лиманському напрямках з мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти обстрілюють населені пункти Зарічне, Білогорівка, Торське, Терни та Ямполівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 40 вильотів БпЛА різних типів.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 2 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА Shahed-136.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости