Росія може покинути правобережну Херсонщину, залишивши там мобілізованих для прикриття відходу військ – Генштаб

Російські сили можуть відійти з правобережжя Херсонської області на лівобережну частину, а для прикриття своїх військ використати мобілізованих.

Про це на брифінгу в Military Media Center заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, пише Громадське.

«Ми розглядаємо один із варіантів, що противник може відходити й залишити мобілізованих насамперед для виконання завдань зі стримування – для прикриття відходу своїх військ, а найбільш боєздатні кадрові підрозділи перевести завчасно на лівобережну частину області», — сказав Громов.

А втім, посадовець зазначає, що утримання фронту на Херсонщині нині є головною ціллю окупантів в Україні. Таке завдання росіяни планують виконати насамперед завдяки проведенню першої хвилі мобілізації та збільшенню кількості угруповань російських військ на правобережній частині Херсонської області.

За словами Громова, українські сили тримають під вогневим контролем російські логістичні шляхи та завдають ударів по позиціях окупантів, виконуючи завдання з деокупації територій.

Що відбувається на Херсонщині?

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні 15 жовтня повідомив про активні дії на різних ділянках фронту.

А начальник пресслужби 63 окремої механізованої бригади ЗСУ Олег Зелінський на запитання про звільнення Херсона відповів, що не може коментувати це. А втім, він залишив натяк про контрнаступ на Херсонщині, покуштувавши у прямому етері кавун — ця культура прямо асоціюється з окупованим регіоном, який є центром виробництва баштанних в Україні.

18 жовтня новопризначений командувач окупаційних військ рф в Україні сергій суровікін сказав, що на Херсонському напрямку склалася «непроста ситуація» і є певні «дані про можливість застосування Україною заборонених методів війни» в районі Херсона.

Командувач російських окупантів заявив про нібито підготовку масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС та по місту «без розбору цілей», а також не виключив ухвалення росіянами «непростих рішень». Глава окупаційних військ каже, що росіяни «забезпечать безпечний, вже оголошений виїзд населення за програмою переселення, що готується урядом росії».

Російський ставленик на Херсонщині Володимир Сальдо також оголосив про «організоване переміщення» цивільного населення на лівий берег Дніпра.

Агентство Телевидения Новости