Зеленський попереджає про можливий вибух греблі Каховської ГЕС і закликає направити туди міжнародних спостерігачів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та можуть її підірвати.

Про це він сказав у зверненні до Європейської ради, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один із великих енергооб’єктів. Дамба цієї ГЕС утримує об’єм близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном», – сказав він у четвер, виступаючи за допомогою відеозв’язку на засіданні Євроради.

«Може бути зруйновано постачання води значною частиною півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження – вода для ЗАЕС береться саме із Каховського водосховища», – зазначив він.

Загалом, сказав Зеленський, «руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою».

«За нашою інформацією, Росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської станції – там лише російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію», – сказав президент.

«Потрібна міжнародна спостережна місія на Каховській ГЕС. Потрібно повернути туди український персонал та забезпечити негайне і професійне розмінування агрегатів та греблі. Росія робить це, щоб здійснити чергову операцію під фальшивим прапором, зробити теракт і звинуватити в цьому Україну. Але ми з вами знаємо, що є правдою», – заявив він.

Агентство Телевидения Новости