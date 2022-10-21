У Старому Салтові ексгумували тіла двох чоловіків, похованих поряд з будинками

Після звільнення територій поліція проводить першочергові слідчі дії по заявах громадян.

73-річний мешканець смт Старий Салтів помер на території садового товариства в травні. Сусіди поховали його біля свого будинку. Провести першочергові слідчі дії на території товариства було неможливо через інтенсивні обстріли росіянами населеного пункту та прилеглих територій. 19 жовтня поліція провела ексгумацію тіла. Причини смерті встановить судово-медична-експертиза.

Того ж дня поліцейські виявили на території домоволодіння в смт Старий Салтів стихійне поховання. Як з’ясувалося, там похований 47-річний власник будинку, який загинув наприкінці травня під час ворожого обстрілу селища. Під час проведення слідчих дій слідчими СВ ВП №1 Чугуївського районного управління, з додержанням вимог чинного законодавства, провели ексгумацію та направили тіло до моргу для встановлення причини смерті.

Агентство Телевидения Новости