Відновлено електропостачання для 5500 родин у Чугуївському районі

Енергетики відновили електропостачання у Чкаловському, Артемівці та Новому Бурлуці. Наразі енергетики продовжують виконувати роботи з відновлення електропостачання у селах Базаліївка та Коробочкине Чугуївського району та Волохів Яр Ізюмського району.

Фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж (РЕМ) та Чугуївського РЕМ «Харківобленерго» відновили електропостачання в селищі Чкаловське Чугуївської громади, а також в селах Артемівка та Новий Бурлук Печенізької громади. Світло отримали близько 5500 споживачів.

Як розповіли енергетики, через бойові дії смт Чкаловське залишалося знеструмленим півроку, а Артемівка і Новий Бурлук – чотири місяці.

«Відновлювальні роботи тривали три тижні. Ми б хотіли заживити населені пункти раніше, але це було неможливо через роботи з розмінування. Ми завжди чекаємо дозволу саперів, щоб розпочати огляд та ремонт мереж на територіях, які були окуповані або знаходилися у зоні активних бойових дій», зазначили в Чугуївському РЕМ.

Агентство Телевидения Новости