Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:06
Просмотров: 50

Реєстраторка, яка виводила харківську нерухомість, піде під суд

Реєстраторка, яка виводила харківську нерухомість, піде під суд

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно державної реєстраторки одного з комунальних підприємств Литвинівської сільської ради у м. Чугуїв за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2018 року до обвинуваченої звернувся чоловік з метою проведення державної реєстрації на нежитлові приміщення по вул. Гуданова в м. Харкові, які перебувають у власності територіальної громади м. Харкова, за іншою особою. Загальна площа нерухомого майна складає майже 260 кв. м, а вартість — понад 3 млн гривень. 

З метою отримання неправомірної винагороди жінка зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за особою. 

При цьому відповідних правовстановлюючих документів у чоловіка не було, у тому числі рішення уповноваженого органу щодо передачі об’єкта комунальної власності у приватну власність.

Наразі обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 