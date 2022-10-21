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Ворог обстріляв Золочівську ОТГ, є поранені

Ворог обстріляв Золочівську ОТГ, є поранені

45-річний чоловік дістав поранення під час обстрілу російськими військовими прикордонного села Гур’їв Козачок Золочівської громади, повідомляє ТГ-канал громади

Коли почався обстріл, чоловік займався польовими роботами, розказав голова громади Віктор Коваленко. Обстріл стався близько 13:00.“Чоловік отримав поранення правого плеча та стегна, стан середньої тяжкості. Після надання першої допомоги, його направили до лікарні у Харків”, — сказав Коваленко.

Агентство Телевидения Новости

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