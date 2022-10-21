Директора Куп’янського водоканалу підозрюють у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору Куп’янського водоканалу за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, керівник комунального підприємства «Куп’янський водоканал» під час окупації міста вирішив «перевзутись» та працював на представників РФ.

Так, «нова влада» провела «реорганізацію» українського комунального підприємства, перетворивши його на окупаційний водоканал.

За розпорядженням окупаційної адміністрації підозрюваного було призначено на посаду «исполняющего обязанности директора» вказаного підприємства.

Аби догодити псевдовладі, чоловік брав участь у засіланнях та службових нарадах окупантів. Крім того, він агітував колишніх працівників водоканалу працювати в «реорганізованому» проросійському підприємстві.

Після деокупації м. Куп’янськ правоохоронці викрили колаборанта.

Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости